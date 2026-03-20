В Самарской области загорелся жилой дом на площади 48 кв метров

В Самарской области утром 20 марта вспыхнул пожар в жилом доме. В селе Камышла на улице Лесхозной огонь распространился на площади 48 квадратных метров. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
«На место вызова сразу выехали девять работников службы. По приезде они обнаружили, что пламя охватило все здание. Для борьбы с огнем использовали четыре водяных ствола и создали два звена газодымозащитной службы. Локализовать пожар удалось за восемь минут», — говорится в сообщении.
Спасатели получили сообщение о происшествии в 9:58, в результате пожара никто из жителей не пострадал. Полностью открытое горение ликвидировали в 10:12.
На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части и добровольная команда из села Старое Ермаково. Устанавливают причины возгорания в Камышлинском районе. Помещения и имущество в доме получили серьезные повреждения.