В Самарской области загорелся жилой дом на площади 48 кв метров

В Самарской области потушили возгорание в частном секторе.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области утром 20 марта вспыхнул пожар в жилом доме. В селе Камышла на улице Лесхозной огонь распространился на площади 48 квадратных метров. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На место вызова сразу выехали девять работников службы. По приезде они обнаружили, что пламя охватило все здание. Для борьбы с огнем использовали четыре водяных ствола и создали два звена газодымозащитной службы. Локализовать пожар удалось за восемь минут», — говорится в сообщении.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 9:58, в результате пожара никто из жителей не пострадал. Полностью открытое горение ликвидировали в 10:12.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части и добровольная команда из села Старое Ермаково. Устанавливают причины возгорания в Камышлинском районе. Помещения и имущество в доме получили серьезные повреждения.