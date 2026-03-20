В Ростовской области главу КФХ осудили за махинации с бюджетными субсидиями

В Ростовской области главу крестьянского (фермерского) хозяйства осудили по обвинению в причастности к хищению бюджетных субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о средствах, которые выделялись на возмещение части затрат для выплаты процентов по кредиту.
Детали преступления в УФСБ не уточнили. Известно, что в отношении главы хозяйства было возбуждено два уголовных дела, по статьям «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ).
Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде Ростовской области. Подсудимому в рамках о статьи «Мошенничество» назначили 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.
