Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области главу КФХ осудили за махинации с бюджетными субсидиями

Глава фермерского хозяйства получил срок за мошенничество при получении субсидий на выплату кредита.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области главу крестьянского (фермерского) хозяйства осудили по обвинению в причастности к хищению бюджетных субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о средствах, которые выделялись на возмещение части затрат для выплаты процентов по кредиту.

Детали преступления в УФСБ не уточнили. Известно, что в отношении главы хозяйства было возбуждено два уголовных дела, по статьям «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) и «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ).

Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде Ростовской области. Подсудимому в рамках о статьи «Мошенничество» назначили 2 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.