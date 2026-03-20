Под Воронежем пьяный водитель на «Лифане» протаранил «Ладу» и скрылся с места ДТП

В Рамонском районе накануне вечером на подъезде км Воронежу произошла авария, одним из участников которой стал 28-летний мужчина на автомобиле «Лада Калина». Он сообщил прибывшим госавтоинспекторам, что сзади его ударил неустановленный автомобиль, водитель которого не выдержал дистанции. После ДТП второй участник скрылся.
В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка «Калины», которую доставили в больницу.
Несколькими часами позже госавтоинспекторы остановили на трассе «Дон» автомобиль «Лифан», у которого была разбита передняя часть. Иномаркой управлял 38-летний водитель, находившийся в состоянии опьянения (0,851 мг/л). Мужчина признался в совершении данного ДТП. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Машину поместили на спецстоянку.
По факту аварии проводится проверка.