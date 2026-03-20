Экс-чиновник из Семенова получил 9 лет колонии за взятку в 30 тысяч рублей

Бывший начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Семеновского городского округа признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Нижегородской области. Суд установил, что в 2024 году чиновник вымогал деньги у представителя компании, которая не успела вовремя завершить благоустройство сквера в Семенове.