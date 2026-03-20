Экс-чиновник из Семенова получил 9 лет колонии за взятку в 30 тысяч рублей

Суд приговорил бывшего главу дорожного хозяйства к строгому режиму и крупному штрафу за вымогательство взятки у строительной организации.

Бывший начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Семеновского городского округа признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Нижегородской области. Суд установил, что в 2024 году чиновник вымогал деньги у представителя компании, которая не успела вовремя завершить благоустройство сквера в Семенове.

Сумма взятки составила 30 тысяч рублей. За эти деньги осужденный обещал не вносить подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков, что позволило бы фирме и дальше участвовать в закупках. Противоправные действия должностного лица были пресечены следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ и полиции.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывший управленец обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее экс-начальника из региональной Росгвардии арестовали в Дзержинске.