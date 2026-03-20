Власти Калининграда сообщили о снижении смертности в ДТП

В 2025 году в результате ДТП на дорогах Калининграда, согласно данным из доклада Романова, погибло 16 человек. Показатель 2024 года — 23 человека. Снизилось и количество ДТП: с 586 в 2024 году до 573 в 2025-м. Число раненых снизилось с 646 до 638. В целом отмечается снижение тяжести последствий ДТП.