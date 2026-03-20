Условный срок дали главе новосибирского КБК за ущерб экологии на 195 млн рублей

Суд сегодня вынес приговор гендиректору АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорю Диденко по уголовному делу о загрязнении окружающей среды.

Как рассказали в прокуратуре региона, по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) топ-менеджеру назначили 2,5 года условно. На аналогичный срок ему запретили заниматься производством гофрированной бумаги и картона, а также тары из них.

По информации прокуратуры, установлено, что в период с марта 2021-го до августа 2022 года гендиректор КБК не организовал хранение и утилизацию твердых и жидких отходов при производстве гофрированной бумаги и картона, допустив размещение мусора на землях лесного фонда. Это, по версии следствия, привело к деградации земель и загрязнению почвы, сумма ущерба составила свыше 195 млн руб. (первоначально следствие называло размер ущерба в 245 млн руб.).

В ходе следствия и судебного процесса Игорь Диденко вину не признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», пока шло рассмотрение уголовного дела, в январе 2025 года арбитраж удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал 243,6 млн руб. с КБК по делу о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.