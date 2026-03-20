В Самаре КамАЗ столкнулся с Lada Kalina

В Самаре 19 марта днем произошло серьезное столкновение большегруза и легкового автомобиля. В Кировском районе авария случилась в 13:03 на улице Магистральной, когда водитель КамАЗа врезался в попутную Lada Kalina. В результате дорожного происшествия травмы получили два человека, которых экстренно доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«40-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал со стороны улицы Обсерваторной. При повороте налево на прилегающую территорию он не убедился в безопасности маневра, и из-за этого грузовик столкнулся с автомобилем Lada Kalina, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.
За рулем легковушки находился 38-летний мужчина. В аварии пострадал он сам и его 42-летний пассажир. Обоих жителей региона госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Инспекторы выясняют все детали происшествия в Кировском районе Самары. Столкновение случилось в районе дома номер 80 «Н».