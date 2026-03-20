В Самаре КамАЗ столкнулся с Lada Kalina

В Самаре 19 марта днем произошло серьезное столкновение большегруза и легкового автомобиля. В Кировском районе авария случилась в 13:03 на улице Магистральной, когда водитель КамАЗа врезался в попутную Lada Kalina. В результате дорожного происшествия травмы получили два человека, которых экстренно доставили в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.