Вымогали деньги у бизнесменов: в Нижнем Новгороде задержали этническую банду экстремистов

«Установлено, что 28-летний обвиняемый и его 36-летний сообщник в 2025 году вступили в экстремистскую организацию, которая запрещена в России. Мужчины активно принимали участие в ее деятельности, пропагандируя криминальную субкультуру и идеологию», — рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области.
Двум этим фигурантом инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). Накануне Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил их в СИЗО.
Как добавили в региональном управлении ФСБ, наряду с ними были задержаны еще пять предполагаемых участников этнической группировки. Трех из них поместили в Центр временного содержания иностранных граждан при областном ГУ МВД.
По данным ФСБ, банда вымогала крупные суммы у бизнесменов в Нижегородской области, применяя в отношении них насилие и оружие.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о задержании в Нижнем Новгороде главаря свердловской банды сутенеров, которая контролировала в Екатеринбурге сауны и бордели.
