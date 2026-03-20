В Красноярске после гибели рабочего на предприятии завели уголовное дело

Прокуратура завела уголовное дело после гибели 59-летнего рабочего на предприятии в красноярском поселке Березовка. Трагедия произошла утром 20 марта на территории компании «Торговый дом», которая занимается переработкой нерудных стройматериалов.
По предварительным данным ведомства, мужчина смазывал подшипник барабана приводной станции конвейерной ленты для ПГС, однако не предупредил коллег о проведении технического обслуживания оборудования.
Мужчина встал на механизм, после чего оператор запустил оборудование. В итоге рабочего затянуло внутрь механизма.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения фирмой требований об охране труда и технике безопасности.
Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее мы писали, что в Красноярске бригаду рабочих будут судить за хищение электрокабеля из колодцев. Общий ущерб от их действий составил почти полтора миллиона рублей.