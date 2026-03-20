В районе исчезновения сибиряка в Красноярских Столбах замечены собаки

«Я пробовал в снег завалиться. Отошел на 10 метров, завалился туда — провалился, как в ванну. Друг с тропы на корточках присел, и всё, меня не видно, меня скрыло. Это как бы такой момент возможен, когда человек мог пойти, отойти от тропы и там потерять сознание», — цитирует NGS24.RU одного из участников поисков Сергея.
Во время обследования скального района Ермак спасатели и волонтеры не нашли следов мужчины, однако обратили внимание на собак в соседнем районе Такмак. Доброволец также отметил, что поиски в этой местности осложняет рельеф и снежный покров.
Напомним, что сибиряк Виктор Потаенков, ранее работавший в силовых структурах, отправился на прогулку в нацпарк 9 марта и перестал выходить на связь. Поиски с участием спасателей, полиции и волонтеров начались 10 марта, но пока не принесли результатов. Следователи СК возбудили уголовное дело. Осмотр автомобиля пропавшего не выявил признаков противоправных действий в отношении него.
