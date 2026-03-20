Дело возбудили после гибели рабочего на производстве под Красноярском

Утром 20 марта на территории предприятия по разработке песчано-гравийных карьеров ООО «Торговый дом» в посёлке Берёзовка погиб 59-летний работник. Мужчина проводил смазку подшипника барабана приводной станции конвейерной ленты. Он залез на механизм, в этот момент оператор запустил оборудование. Рабочего затянуло внутрь. От полученных травм он скончался на месте.