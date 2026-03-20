Дело возбудили после гибели рабочего на производстве под Красноярском

В Берёзовке под Красноярском рабочий погиб, попав в механизм конвейера. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Утром 20 марта на территории предприятия по разработке песчано-гравийных карьеров ООО «Торговый дом» в посёлке Берёзовка погиб 59-летний работник. Мужчина проводил смазку подшипника барабана приводной станции конвейерной ленты. Он залез на механизм, в этот момент оператор запустил оборудование. Рабочего затянуло внутрь. От полученных травм он скончался на месте.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. На место выехал и.о. прокурора, для заключения привлечён специалист государственной инспекции труда по краю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование поставлено на контроль.
