В Саянске за решетку отправили двоих мужчин, укравших более 30 шоколадок

Саянский городской суд вынес приговор двоим местным жителям 39 и 47 лет. Их обвиняли в краже — они стащили из магазина более 30 плиток шоколада. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.