В Саянске за решетку отправили двоих мужчин, укравших более 30 шоколадок

Саянский городской суд вынес приговор двоим местным жителям 39 и 47 лет. Их обвиняли в краже — они стащили из магазина более 30 плиток шоколада. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Соучастники зашли в один из саянских дискаунтеров, сложили 33 плитки шоколада в пакет и вышли из магазина, не заплатив. Ущерб от действий злоумышленников оценили в 3,7 тысячи рублей.

Причастность подсудимых к преступлению была установлена сотрудниками полиции. В ходе следствия они вину в совершении хищения признали частично, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал обоих виновными и назначил саянцам наказание в виде реального лишения свободы. Одного отправили в колонию строгого режима на 2 года, другого — на 4,5 года.