В Ростовской области раскрыли схему хищения 68 млн рублей. С марта по ноябрь 2025 года руководство компании, включённой в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, систематически искажало информацию в отчётной документации, предоставляемой государственному заказчику. Такие действия позволили незаконно присвоить более 68 млн рублей.
Информацию об этом озвучила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Задержана подозреваемая — местная жительница, являющаяся учредителем и фактическим руководителем данной организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в административных и производственных корпусах фирмы, а также по адресам проживания фигурантки.
Были изъяты бухгалтерские отчёты, финансовая документация, электронные устройства, средства мобильной связи, банковские карты и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество в особо крупном размере». Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Для гарантии возмещения нанесённого государству ущерба наложен арест на объекты недвижимости, принадлежащие подозреваемой, общей стоимостью более 72 млн рублей.