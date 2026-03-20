В Ростовской области раскрыли схему хищения 68 млн рублей. С марта по ноябрь 2025 года руководство компании, включённой в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, систематически искажало информацию в отчётной документации, предоставляемой государственному заказчику. Такие действия позволили незаконно присвоить более 68 млн рублей.