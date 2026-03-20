Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области раскрыли схему хищения 68 млн рублей

Предприятие систематически искажало информацию в отчётной документации.

В Ростовской области раскрыли схему хищения 68 млн рублей. С марта по ноябрь 2025 года руководство компании, включённой в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, систематически искажало информацию в отчётной документации, предоставляемой государственному заказчику. Такие действия позволили незаконно присвоить более 68 млн рублей.

Информацию об этом озвучила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая — местная жительница, являющаяся учредителем и фактическим руководителем данной организации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в административных и производственных корпусах фирмы, а также по адресам проживания фигурантки.

Были изъяты бухгалтерские отчёты, финансовая документация, электронные устройства, средства мобильной связи, банковские карты и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество в особо крупном размере». Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Для гарантии возмещения нанесённого государству ущерба наложен арест на объекты недвижимости, принадлежащие подозреваемой, общей стоимостью более 72 млн рублей.

