Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель пытался откупиться от полиции в Волгоградской области

Мужчина предложил 20 тысяч рублей за отказ от оформления протокола.

Источник: Комсомольская правда

Местный житель Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку полицейским. Его подозревают в покушении на дачу взятки за незаконное бездействие должностных лиц, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По данным следствия, вечером 21 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле по Калачу-на-Дону. На улице Революционной его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Инспекторы заметили у водителя признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование нарушитель отказался.

Чтобы оформить административное правонарушение, мужчину пригласили в служебный автомобиль полиции. Там он предложил сотрудникам 20 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности, и попытался передать деньги.

Полицейские взятку не взяли, а сразу сообщили о произошедшем руководству. Сейчас по этому делу идет расследование, чтобы установить все детали преступления.