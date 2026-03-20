Пьяный водитель пытался откупиться от полиции в Волгоградской области

Местный житель Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку полицейским. Его подозревают в покушении на дачу взятки за незаконное бездействие должностных лиц, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, вечером 21 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле по Калачу-на-Дону. На улице Революционной его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Инспекторы заметили у водителя признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование нарушитель отказался.
Чтобы оформить административное правонарушение, мужчину пригласили в служебный автомобиль полиции. Там он предложил сотрудникам 20 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности, и попытался передать деньги.
Полицейские взятку не взяли, а сразу сообщили о произошедшем руководству. Сейчас по этому делу идет расследование, чтобы установить все детали преступления.