Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв в кафе в Щучинске: Бозумбаев назвал причины трагедии

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах правительства 20 марта 2026 высказался о трагедии в Щучинске, когда взрыв газа в кафе унес жизни нескольких человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, будут ли привлечены к ответственности сотрудники акимата, которые дали разрешение на работу «Центра плова».

«Было возбуждено уголовное дело — оно сейчас расследуется. В рамках уголовного дела ответственность всех должностных лиц будет рассмотрена и соответствующие, наверное, решения судов в ближайшие месяцы будут», — сказал в ответ Канат Бозумбаев.

Он же сообщил, что предварительная причина трагедии — взрыв газового баллона.

«К сожалению, когда газовым баллонам 30−50 лет и они проверку последний раз проходили 20−30 лет назад — сроки вышли. Многие эксплуатируют такие старые баллоны. Потом заносят, а это же сжиженный газ, из холода в тепло, а газ имеет свойство резко расширяться. Тогда он может естественным образом взорваться. Здесь, я по крайней мере, вижу нарушение техники безопасности и эксплуатацию газовых баллонов с просроченным сроком», — добавил он.

В целом, по его данным, в Казахстане у значительной части баллонов истекли сроки эксплуатации и при этом в стране нет предприятий, которые производят такие баллоны.

«Премьер-министром даны поручения министерству промышленности и строительства вместе с Казахстан Инжиниринг в срочном порядке принять меры по производству такого рода баллонов для сжиженного газа в Казахстане. Со стороны ЧС необходимый контроль тоже будет обеспечен», — заверил Бозумбаев.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии. 3 марта скончались еще двое пострадавших.