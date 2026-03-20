В Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и покинул место ДТП

Авария произошла 2 марта около 13:30 на Полтавской улице. На камеры наблюдения попало, как автомобиль дипломата резко выехал из закрытого паркинга у дома № 2 и сбил курьера на электровелосипеде. Пострадавший сообщил, что двигался с разрешенной скоростью, но из-за внезапного появления машины не успел среагировать.