В Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и покинул место ДТП

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля с дипломатическими номерами. 23-летний сотрудник консульства Германии Денис Хофманн сбил курьера службы доставки, сообщает телеканал «78».
Авария произошла 2 марта около 13:30 на Полтавской улице. На камеры наблюдения попало, как автомобиль дипломата резко выехал из закрытого паркинга у дома № 2 и сбил курьера на электровелосипеде. Пострадавший сообщил, что двигался с разрешенной скоростью, но из-за внезапного появления машины не успел среагировать.
«Он выкатился резко, я заметил машину буквально за метр-два до столкновения. Среагировать уже не успел», — рассказал 20-летний Никита Зуев. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ушиб колена, после оказания медицинской помощи курьера отпустили на амбулаторное лечение.
После короткого контакта с пострадавшим представитель консульства скрылся с места ДТП, не дождавшись приезда полиции и скорой помощи. Позднее в отношении Хофманна было возбуждено административное дело, однако на судебное заседание он не явился, сославшись на дипломатический иммунитет.
Официальный запрос журналистов «78» в Генконсульство Германии остался без ответа.