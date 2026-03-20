В Красноярске колопроктолог за миллион готов был выписать липовый диагноз

Заведующего отделением красноярской больницы подозревают в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске врача подозревают в получении взятки на миллион рублей за липовый диагноз. На него завели уголовное дело. Причем есть еще второй фигурант — его 54-летний посредник. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Заведующий колопроктологическим отделением одной из больниц Ленинского района Красноярска договорился через своего знакомого с неким гражданином, что выдаст ему медицинское заключение — якобы у горожанина есть заболевание желудочно кишечного тракта.

Свои услуги подозреваемый оценил в миллион рублей. Из них 700 тысяч — себе, а 300 тысяч — за труды сообщнику. Остается только догадываться, для каких целей понадобился такой фальшивый диагноз да еще за такую цену.

Однако сразу после передачи денег посреднику обоих задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении фигурантов мер пресечения.