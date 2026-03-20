Минчанин ударил бутылкой вина сожительницу, когда она подошла к шкафу. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Житель Минска проживал вместе со своей подругой в одном из домов, расположенных на улице Волоха. Вечером сожители распивали алкоголь и между ними на почве ревности возник словесный конфликт.
В какой-то момент женщина подошла к шкафу, а 43-летний минчанин, решив, что она планирует уйти к другому, ударил ее по затылку полной бутылкой вина. Потерпевшая закричала. После этого фигурант начал удерживать ее за руки, что та не смогла уйти из квартиры.
Соседи, услышав крики, вызвали милицию, мужчина был задержан, а минчанку доставили в больницу. В отношении жителя Минска завели уголовное дело.
Помощник прокурора Московского района Екатерина Сеножацкая сообщила, что фигурант работает сборщиком детской мебели на одном из частных предприятий. Ранее он семь раз привлекался к уголовной ответственности.
Представитель прокуратуры отметила, что суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья. На основании статьи 153 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год и с удержанием в доход государства 20% заработка по основному месту работу (но не менее одной базовой величины, то есть 45 рублей в 2026 году, ежемесячно).
Также минчанин должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
