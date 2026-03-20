В Прикамье оштрафовали владельца воздушного шара за экстремальный трюк

Уральская транспортная прокуратура привлекла к ответственности собственника теплового аэростата, на котором в Кунгурском округе устроили экстремальные прыжки с парашютом, сообщили в ведомстве.
Поводом для проверки стала публикация в СМИ. На кадрах было запечатлено, как парашютист и парапланерист выполнили сложные трюки с двух аэростатов на высоте около трёх километров. По словам участников, такого в Пермском крае и на Урале ещё никто не делал. Прыжки происходили в конце декабря, во время сильных морозов — температура на высоте опускалась до −25 градусов.
Надзорный орган выяснил, что полёты воздушного судна проводились без необходимой документации и без разрешения уполномоченных органов. Тем самым владелец нарушил требования воздушного законодательства.
По инициативе транспортного прокурора собственника привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ. Ему назначили штрафы на общую сумму 33 тысячи рублей.
