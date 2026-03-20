Педофила осудили за изнасилование и интимную переписку с малолетними девочками

В Воронежской области 31-летнего мужчину осудили за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в следственном управлении регионального СК РФ.
Установлено, что с марта 2020 года по декабрь 2023-го фигурант, находясь в Воронеже, в одной из соцсетей переписывался сразу с 12 малолетними девочками, направлял им и требовал от них фотографии и видеозаписи интимного содержания. Кроме того, в период с мая 2022 года по сентябрь 2023-го он неоднократно совершал преступления в отношении девятилетней девочки на территории Левобережного и Железнодорожного районов города.
В СК отметили, что доказательная база включала показания потерпевших и свидетелей, заключения судебных экспертиз и материалы следственных действий. Эти данные суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Суд назначил мужчине наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 17 лет с последующим ограничением свободы на два года. В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 6,8 миллиона рублей.