Сотрудница онкодиспансера попала в реанимацию после падения в Дзержинске

Медицинский работник онкологического диспансера в Дзержинске оказалась в реанимационном отделении после падения на пути к рабочему месту. Об этом сообщили в Ni.Mash.
Нижегородка переходила дорогу по пешеходному переходу, поскользнулась и ударилась головой. Случайный прохожий помог ей подняться и довел до автобусной остановки. Там ее встретила коллега, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
У пострадавшей диагностировали трещину в черепе. Женщина пришла в себя лишь на следующий день и испытывала трудности с речью.
В ответ на запрос СМИ, представители администрации заявили, что территория регулярно обрабатывается песком. Также было высказано предположение, что падение могло быть связано с заболеванием женщины (онкологией), поскольку она направлялась в медицинское учреждение, однако пострадавшая является сотрудником больницы, а не пациентом.
Дочь пострадавшей уже обратилась с заявлением в полицию и разыскивает свидетеля происшествия — мужчину, который помог ее матери.
Ранее около 50 нижегородцев попали в больницу из-за падений на льду за неделю.