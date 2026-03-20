Насиловавшего 9-летнюю девочку воронежца на 22 года отправили в колонию

Суд установил, что с марта 2020 года по декабрь 2023 года житель Воронежа в одной из социальных сетей переписывался с 12 малолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Фигурант отправлял детям и требовал от потерпевших присылать фотографии и видеозаписи интимного характера. А с мая 2022 года по сентябрь 2023 года неоднократно насиловал 9-летнюю девочку на территории Левобережного и Железнодорожного районов города.
31-летний мужчина признан виновным в совершении 13 преступлений в соответствии с п. «б» ч.4 и ч.5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Ему назначено 22 года исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Кроме того, после выхода на свободу ему на протяжении 17 лет нельзя будет работать с детьми. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в сумме 6,8 миллиона рублей.