В Воронеже марокканец с тремя подельниками похитили человека

Приятели удерживали жертву, требуя у неё крупную сумму денег.

Источник: АиФ Воронеж

23-летнего гражданина Марокко обвинили в похищении жителя Воронежа и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Коминтерновского районного суда в четверг, 19 марта.

За денежное вознаграждение иностранец и трое его знакомых хотели получить долгосрочные учебные визы и поступить в один из университетов. В этом вопросе приятели рассчитывали на помощь знакомого. Однако осуществить задуманное посреднику не удалось.

Тогда злоумышленники подкараулили несостоявшегося помощника и насильно посадили его в автомобиль, после чего отвезли в квартиру. Там они незаконно удерживали воронежца, требуя отдать им 520 тысяч рублей. Потерпевшего освободили полицейские.

Теперь гражданину Королевства Марокко предстоит ответит за совершённые действия в суде.