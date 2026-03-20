В Воронеже марокканец с тремя приятелями похитили человека

23-летнего гражданина Марокко обвинили в похищении жителя Воронежа и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Коминтерновского районного суда в четверг, 19 марта.
За денежное вознаграждение иностранец и трое его приятелей хотели получить долгосрочные учебные визы и поступить в один из университетов. В этом вопросе они рассчитывали на помощь знакомого. Однако осуществить задуманное посреднику не удалось.
Тогда злоумышленники подкараулили несостоявшегося помощника и насильно посадили его в автомобиль, после чего отвезли в квартиру. Там они незаконно удерживали жертву, требуя отдать им 520 тысяч рублей. Потерпевшего освободили полицейские.
Теперь гражданину Марокко предстоит ответить за совершённые действия в суде.