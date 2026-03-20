В Ростовской области раскрыли мошенничество на 68 млн рублей

В Ростовской области раскрыли мошенничество при исполнении гособоронзаказа на сумму свыше 68 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство предприятия оборонно-промышленного комплекса при исполнении госконтрактов предоставляло ложные сведения в отчетных документах. В итоге были похищены средства на общую сумму свыше 68 млн рублей.
— Задержана подозреваемая — жительница Ростова-на-Дону, она является учредителем и фактическим руководителем предприятия, — прокомментировала Ирина Волк.
Правоохранители уже провели обыски, изъяли бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые могут быть вещественными доказательствами.
Возбуждены уголовные дела в рамках статьи «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемую взяли под стражу. Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на недвижимость задержанной на общую сумму свыше 72 млн рублей.
