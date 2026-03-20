Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области раскрыли мошенничество на 68 млн рублей

Особо крупное мошенничество при исполнении гособоронзаказа раскрыли на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли мошенничество при исполнении гособоронзаказа на сумму свыше 68 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство предприятия оборонно-промышленного комплекса при исполнении госконтрактов предоставляло ложные сведения в отчетных документах. В итоге были похищены средства на общую сумму свыше 68 млн рублей.

— Задержана подозреваемая — жительница Ростова-на-Дону, она является учредителем и фактическим руководителем предприятия, — прокомментировала Ирина Волк.

Правоохранители уже провели обыски, изъяли бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые могут быть вещественными доказательствами.

Возбуждены уголовные дела в рамках статьи «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемую взяли под стражу. Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на недвижимость задержанной на общую сумму свыше 72 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше