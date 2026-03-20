В Ростове пресечено хищение 68 миллионов рублей при выполнении оборонзаказа

Правоохранители Ростовской области пресекли противоправную деятельность руководства одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Компания, входящая в сводный реестр организаций ОПК, подозревается в хищении средств при исполнении государственных контрактов, сообщает официальный представитель МВД РФ на своем канале в MAX.

Источник: "Российская газета"

Правоохранители Ростовской области пресекли противоправную деятельность руководства одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Компания, входящая в сводный реестр организаций ОПК, подозревается в хищении средств при исполнении государственных контрактов, сообщает официальный представитель МВД РФ на своем канале в MAX.

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетной документации. В результате этих действий были похищены денежные средства в размере более 68 миллионов рублей.

Подозреваемая — учредитель и фактический руководитель предприятия, жительница Ростова-на-Дону. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции провели обыски в офисных и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантки. В ходе следственных действий изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на недвижимое имущество подозреваемой на общую сумму более 72 миллионов рублей.