В Ростове пресечено хищение 68 миллионов рублей при выполнении оборонзаказа

Правоохранители Ростовской области пресекли противоправную деятельность руководства одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Компания, входящая в сводный реестр организаций ОПК, подозревается в хищении средств при исполнении государственных контрактов, сообщает официальный представитель МВД РФ на своем канале в MAX.
По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчетной документации. В результате этих действий были похищены денежные средства в размере более 68 миллионов рублей.
Подозреваемая — учредитель и фактический руководитель предприятия, жительница Ростова-на-Дону. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции провели обыски в офисных и производственных помещениях, а также по месту жительства фигурантки. В ходе следственных действий изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Для обеспечения возмещения ущерба суд наложил арест на недвижимое имущество подозреваемой на общую сумму более 72 миллионов рублей.