Экс-доцента кафедры воронежского вуза будут судить за взятки от студентов

Бывший доцент кафедры одного из вузов Воронежа предстанет перед судом. Женщину обвиняют в получении взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг, 19 марта.
В течение двух лет, начиная с 2018 года, преподаватель писала выпускные квалификационные работы и положительные отзывы к ним. Это гарантировало, что студенты смогут успешно получить диплом. Всего за указанный период доцент получила 325 тысяч рублей от девяти выпускников.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд.