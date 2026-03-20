Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-доцента кафедры воронежского вуза будут судить за взятки от студентов

В течение двух лет женщина за деньги написала выпускные квалификационные работы и положительные отзывы к ним для девяти обучающихся.

Источник: АиФ Воронеж

Бывший доцент кафедры одного из вузов Воронежа предстанет перед судом. Женщину обвиняют в получении взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг, 19 марта.

В течение двух лет, начиная с 2018 года, преподаватель писала выпускные квалификационные работы и положительные отзывы к ним. Это гарантировало, что студенты смогут успешно получить диплом. Всего за указанный период доцент получила 325 тысяч рублей от девяти выпускников.

Преступную деятельность женщины пресекли следователи СК во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД. На предварительном следствии преподаватель признала свою вину. По решению суда на её имущество наложен арест.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд.