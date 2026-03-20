Опубликовано прощальное письмо жены экс-топа ПАС Людмилы Вартик, упавшей с 11 этажа в Кишиневе: «Я мертвец, который идет по дороге, и которого забыли похоронить»

В распоряжение CANAL5 попал документ, который в близких к семье Вартик кругах называют последним письмом Людмилы.
Письмо наполнено одновременно болью и любовью.
В нем Людмила пишет, что больше так не может и не видит смысла в продолжении, не видит смысла в своем присутствии на этой земле, потому что не нужна никому.
«Я — неудачница как женщина, мать и человек. Я ничего не добилась к этому возрасту, а то, что построила, оказалось иллюзией», — пишет женщина. По ее словам, за последние полгода события приняли такой неожиданный поворот, что она больше не выдерживает и сколько она не старается, все идет только хуже и хуже.
При этом Людмила винит во всем себя, пишет, что годами жила неправильно: «Все мои мечты и надежды рухнули в одно мгновение, и в этом виновата я сама…. Я мертвец, который идет по дороге и которого забыли похоронить».
В письме женщина также пишет, что очень любит своего супруга и что эта любовь, вероятно нездоровая, но она понимает, что не может без него: «Боюсь, ты совсем меня покинешь, и я не смогу жить без тебя». Людмила также просит у мужа прощения, что не сумела сделать их счастливыми.
В то же время она признает, что считала семью счастливой и просит прощения у детей за «этот жест». «Я люблю вас обеих безмерно», — завершает свое послание Людмила Вартик, вероятно обращаясь к дочерям.
Думитру Вартик подтвердил подлинность так называемого «прощального письма» своей супруги.
Он заявил, что письмо приобщено к материалам дела. При этом он отметил, что не знает, кто передал его для публикации.
Полиция, в свою очередь, не подтвердила и не опровергла достоверность материала, оставив ситуацию без официальной оценки.
В итоге вокруг письма сохраняется неопределённость: её подлинность признана участником дела, но происхождение и обстоятельства распространения остаются неясными.
Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Директор районной больницы Хынчешт Петру Чуботару подал в отставку, о чём сообщил министр здравоохранения Эмил Чебан.
Пользователи соцсетей до сих пор озвучивают версии гибели Людмилы Вартик.
