Человек утонул на озере Котелево Ленобласти

Интересно, что это уже шестой утонувший человек за двое суток в Ленобласти. Днем ранее, 19 марта, на озере Облуцкое в Пчевжинском сельском поселении обнаружили тела двух рыбаков. Кроме того, в четверг на Балахановском озере в регионе утонул неизвестный мужчина. А в среду, 18 марта, жертвой льда стали два человека на льду озера Комсомольское в поселке Торфяное: утром там погиб мужчина, а вечером женщина.