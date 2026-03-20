Человек утонул на озере Котелево Ленобласти

Человек утонул в озере Котелево в Тихвинском районе Ленобласти. Обстоятельства гибели стали известны Moika78.ru. У озера находится рыболовная база. По предварительной информации. Человек провалился под лед и не смог спастись. Но был ли это рыбак — не уточняется.
— 20 марта аварийно-спасательная служба 47 региона сообщила, что на озере Котелево из-под льда извлекли тело человека. Женщина это или мужчина — в пресс-службе не сказали, — пишет издание.
Интересно, что это уже шестой утонувший человек за двое суток в Ленобласти. Днем ранее, 19 марта, на озере Облуцкое в Пчевжинском сельском поселении обнаружили тела двух рыбаков. Кроме того, в четверг на Балахановском озере в регионе утонул неизвестный мужчина. А в среду, 18 марта, жертвой льда стали два человека на льду озера Комсомольское в поселке Торфяное: утром там погиб мужчина, а вечером женщина.