Жительницы Иркутска напали на педиатра из-за отсутствия бахил

Для двух жительниц Иркутска нападение на врача-педиатра из-за бахил закончилось судебным разбирательством. Кроме условных сроков и ограничения свободы, мать и бабушка обязаны выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иркутске суд вынес приговор двум местным жительницам, напавшим на врача-педиатра во время домашнего визита к больному ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Конфликт между врачом и родственниками ребенка разгорелся из-за того, что медик, прибывшая по вызову к девочке с признаками ОРВИ, не надела бахилы. В ходе ссоры женщины набросились на доктора и насильно удерживали ее в квартире.

Суд назначил матери ребенка 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года — ее признали виновной в незаконном лишении человека свободы с применением насилия и угрозе убийством. Бабушка осуждена на 1,5 года ограничения свободы за участие в незаконном удержании врача.

Также с осужденных постановили взыскать 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.