Трудовая инспекция расследует инцидент с фотографом на матче в Нижнем Новгороде

Работодатель не сообщил о несчастном случае, как того требует закон.

Источник: Комсомольская правда

Расследование несчастного случая со спортивным фотографом, получившей тяжёлые травмы во время футбольного матча любительской лиги, начато в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

Инцидент произошёл вечером 15 марта на стадионе в Автозаводском районе: один из игроков столкнулся с девушкой, снимавшей матч. Пострадавшую госпитализировали, врачи квалифицировали травмы как тяжёлые.

Как выяснили в инспекции, работодатель не направил обязательное уведомление о несчастном случае в установленный срок, что является нарушением трудового законодательства. В связи с этим ведомство инициировало проверку.

Главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес сообщил, что специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям работодателя.