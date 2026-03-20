Трудовая инспекция расследует инцидент с фотографом на матче в Нижнем Новгороде

Расследование несчастного случая со спортивным фотографом, получившей тяжёлые травмы во время футбольного матча любительской лиги, начато в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.
Инцидент произошёл вечером 15 марта на стадионе в Автозаводском районе: один из игроков столкнулся с девушкой, снимавшей матч. Пострадавшую госпитализировали, врачи квалифицировали травмы как тяжёлые.
Как выяснили в инспекции, работодатель не направил обязательное уведомление о несчастном случае в установленный срок, что является нарушением трудового законодательства. В связи с этим ведомство инициировало проверку.
Главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес сообщил, что специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям работодателя.