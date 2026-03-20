В Воронеже будут судить иностранца, обвиняемого в похищении и вымогательстве

Прокурор утвердил обвинительное заключение.

По данным следствия, в июле прошлого года 23-летний иностранец и его знакомые за взятку в 225 тысяч рублей решили получить долгосрочную учебную визу и поступить в университет. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.

Но так как потерпевший не смог решить данный вопрос, обвиняемый и двое его знакомых (уголовное дело в отношении подельников выделено в отдельное производство), угрожая ножом, насильно посадили его в машину. Они отвезли его в квартиру, расположенную в Воронеже, где незаконно удерживали и требовали передать им 520 тысяч. Но их преступные действия пресекли стражи порядка, освободив потерпевшего.

С момента задержания злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело по пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 и пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.