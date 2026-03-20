В Евпатории водитель сбил девочку и скрылся: его нашли полицейские

В Евпатории водитель Volkswagen сбил девочку и скрылся с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 19 марта, в Евпатории водитель Volkswagen Passat сбил девочку 2011 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился врач травмпункта. Он рассказал, что за медицинской помощью обратилась девочка с травмой ноги. Мама ребенка рассказала, что по дороге на учебу школьницу сбила легковушка. После этого водитель уехал.

Автомобилиста нашли. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина ехал за рулем Volkswagen Passat по улице Некрасова. В какой- то момент иномарка сбила девочку. Мужчина рассказал, что остановился и поинтересовался у пострадавшей, нужна ли ей помощь. Девочка ответила, что все в порядке, и продолжила путь в школу. После этого водитель уехал.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что контролируют ход проверки.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше