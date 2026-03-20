В Евпатории водитель сбил девочку и скрылся: его нашли полицейские

В четверг, 19 марта, в Евпатории водитель Volkswagen Passat сбил девочку 2011 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
В полицию обратился врач травмпункта. Он рассказал, что за медицинской помощью обратилась девочка с травмой ноги. Мама ребенка рассказала, что по дороге на учебу школьницу сбила легковушка. После этого водитель уехал.
Автомобилиста нашли. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина ехал за рулем Volkswagen Passat по улице Некрасова. В какой- то момент иномарка сбила девочку. Мужчина рассказал, что остановился и поинтересовался у пострадавшей, нужна ли ей помощь. Девочка ответила, что все в порядке, и продолжила путь в школу. После этого водитель уехал.
По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что контролируют ход проверки.