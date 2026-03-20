Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Франции задержали танкер Deyna, следовавший из России

Французский флот задержал в Средиземном море вышедший из российского порта танкер. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о принадлежности судна Deyna к «теневому флоту» и отметил сохранение курса Парижа на поддержку Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию танкера Deyna, который следовал из российского порта Мурманск под флагом Мозамбика. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации местных властей, французские военные поднялись на борт судна в западной части Средиземного моря, заподозрив, что оно идет под фальшивым флагом.

Подробности инцидента раскрыл президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X. По его словам, судно было остановлено утром. Французский лидер назвал задержанный танкер частью так называемого теневого флота и добавил, что подобные суда занимаются обходом международных санкций и нарушают морское право.

Президент Франции также заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет Париж от поддержки Украины.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше