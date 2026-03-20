ВМС Франции задержали танкер Deyna, следовавший из России

Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию танкера Deyna, который следовал из российского порта Мурманск под флагом Мозамбика. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации местных властей, французские военные поднялись на борт судна в западной части Средиземного моря, заподозрив, что оно идет под фальшивым флагом.
Подробности инцидента раскрыл президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X. По его словам, судно было остановлено утром. Французский лидер назвал задержанный танкер частью так называемого теневого флота и добавил, что подобные суда занимаются обходом международных санкций и нарушают морское право.
Президент Франции также заверил, что ситуация на Ближнем Востоке не отвлечет Париж от поддержки Украины.