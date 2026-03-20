ВМС Франции задержали танкер Deyna, следовавший из России

Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию танкера Deyna, который следовал из российского порта Мурманск под флагом Мозамбика. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации местных властей, французские военные поднялись на борт судна в западной части Средиземного моря, заподозрив, что оно идет под фальшивым флагом.