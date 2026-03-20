Подростки из Дзержинска использовали машину как батут и растоптали её

В Дзержинске группа молодых людей устроила игры на автомобиле, оставив его сильно поврежденным. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni.Mash.
Инцидент произошел в одном из дворов, где подростки использовали старую LADA, припаркованную на улице Терешковой, в качестве импровизированного батута. Вследствие ночных развлечений автомобиль получил значительные повреждения.
Теперь ответ за порчу имущества ляжет на плечи родителей виновников. Правоохранительные органы уже установили личности участников происшествия.
