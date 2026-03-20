Подростки из Дзержинска использовали машину как батут и растоптали её

Правоохранительные органы уже установили личности участников происшествия.

В Дзержинске группа молодых людей устроила игры на автомобиле, оставив его сильно поврежденным. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni.Mash.

Инцидент произошел в одном из дворов, где подростки использовали старую LADA, припаркованную на улице Терешковой, в качестве импровизированного батута. Вследствие ночных развлечений автомобиль получил значительные повреждения.

Теперь ответ за порчу имущества ляжет на плечи родителей виновников. Правоохранительные органы уже установили личности участников происшествия.

Ранее двух подростков осудили на 6 лет за поджог базовых станций в Нижнем.