В ДТП под Воронежем погибли водитель и пассажир «Киа Церато»

В четверг, 19 марта, на трассе в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись «Киа Церато» под управлением 73-летнего местного жителя и «DAF» в составе полуприцепа «Когель» под управлением 42-летнего жителя Белгородской области. По данным ГУ МВД по области, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. После удара машину отбросило по инерции на автомобиль «Газель», под управлением 38-летнего жителя областного центра.