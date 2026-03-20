В ДТП под Воронежем погибли водитель и пассажир «Киа Церато»

В четверг, 19 марта, на трассе в Нижнедевицком районе Воронежской области столкнулись «Киа Церато» под управлением 73-летнего местного жителя и «DAF» в составе полуприцепа «Когель» под управлением 42-летнего жителя Белгородской области. По данным ГУ МВД по области, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. После удара машину отбросило по инерции на автомобиль «Газель», под управлением 38-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля «Киа Церато», 67-летняя местная жительница.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 101 ДТП, в том числе 75 — в областном центре. В 8 авариях травмы различной степени тяжести получили 8 человек, 3 человека погибли.