Находившегося в федеральном розыске мужчину арестовали в Арзамасе

В середине марта, в вечернее время, представители полиции провели проверку документов 37-летнего мужчины на Парковой улице города Арзамас. В ходе проверки было установлено, что он находился в розыске в связи с совершением хищения. Вследствие этого, подозреваемый был взят под стражу.