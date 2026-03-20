Житель Краснодарского края похитил в Воронежской области барсетку с 330 тысячами рублей

18 марта в ОМВД России по Павловскому району обратился с заявлением 49-летний житель Новороссийска о хищении 330 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Деньги с документами находились в барсетке, которая лежала в помещении, расположенном на территории платной парковки в селе Лосево.