Тело в камышах. Пропавшую мать сын нашёл на берегу реки

«Юля вышла из дома около восьми вечера, пошла в аптеку и не вернулась. Телефон её не отвечал», — рассказала rostov.aif.ru сестра погибшей. Она попросила не называть её имя. Только вчера её самого родного близкого человека проводили в последний путь.
46-летняя Юлия Сидорко жила в городе Шахты в микрорайоне ХБК. Когда она вечером не вернулась после обычного похода в аптеку за лекарствами, родные забили тревогу. Они обратились в полицию, подключили волонтёров, распространили ориентировки в социальных сетях. Тело женщины нашли на четвёртый день после пропажи в зарослях камыша. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Искали три дня.
В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали Юлию в районе дамбы, построенной на реке Грушевке. Юлия проживала в многоквартирном доме неподалёку от этого места, но магазины и аптеки находятся в другой стороне. На дамбу можно пойти только целенаправленно, например, чтобы прогуляться вдоль берега.
Местные жители летом отдыхают у водохранилища. Устраивают пикники, жарят шашлыки.
Три долгих дня женщину искали родственники, правоохранительные органы и волонтёры. Ориентировки распространили по всей Ростовской области.
«Приметы пропавшей: русые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения была одета в салатовую ветровку, тёмно-синие спортивные брюки и чёрные туфли», — было написано в ориентировке.
Как рассказала нашей редакции сестра погибшей, Юлию искали тщательно, прочёсывая всю территорию вокруг водоёма, протянувшегося на несколько километров.
Активное участие в поисках принимал 26-летний сын Юлии. Он и обнаружил тело матери в зарослях камыша справа от дамбы, если смотреть со стороны посёлка ХБК.
Место это безлюдное. Ближайшие дома находятся в некотором отдалении. По словам жителей, ночью там довольно темно.
Нет следов насилия.
В соцсетях сразу стали появляться разного рода слухи. В комментариях писали, что Юлия, возможно, могла стать жертвой маньяка, которого, якобы, видели там несколько лет назад. Он напал на местного жителя и тот чудом спасся.
Сестра погибшей рассказала, что сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле Юлии следов насилия. Деньги и телефон тоже были при ней. Основной версией произошедшего считается утопление.
Возможно, Юлия после аптеки решила прогуляться к дамбе, которая находилась неподалёку, чтобы подышать свежим воздухом у водоёма.
«Там, где нашли тело, есть небольшой обрыв, Юлия могла оступиться в темноте, упала и ударилась головой», — предположила сестра погибшей.
19 марта Юлию похоронили на кладбище города Шахты.
Редакция rostov.aif.ru выражает соболезнования родственникам погибшей.