Судья из Ростова не смог оспорить привлечение к уголовной ответственности

Верховный суд РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Олега Батальщикова. Предполагается, что он получал денежные средства за вынесение решений в пользу заинтересованных лиц и делил их с председателем суда.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой о разрешении на возбуждение уголовного дела против Батальщикова. Такое разрешение необходимо в связи со специальным статусом судей, предусмотренным законом. ВККС удовлетворила данную просьбу.
Батальщиков попытался оспорить решение ВККС в Верховном суде РФ, однако его жалоба была отклонена, и решение коллегии судей оставлено без изменений. В рамках этого уголовного дела о взяточничестве также фигурируют бывший председатель Советского районного суда Елена Коблева, а также бывшие судьи Наталья Цмакалова и Артур Маслов. Недавно Верховный суд отказал Артуру Маслову в аналогичной жалобе.
Краснодарский краевой суд признал Елену Коблеву виновной в получении взятки в размере 500 тысяч рублей за содействие в возврате конфискованного имущества. Приговор: 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 15 миллионов рублей (в 30 раз превышающий сумму взятки) и лишение права занимать должности в органах власти на 10 лет.