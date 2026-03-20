В Иркутске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Вечером 20 марта 2026 года в Иркутске случилось массовое ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, около 19:00 на улице Советской — в направлении улицы Ширямова автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с попутно двигавшейся иномаркой «Шкода Октавия».
— После удара «Шкода» въехала в микроавтобус «Мерседес Бенц». Далее произошло столкновение рейсового автобуса с тремя легковыми автомобилями, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.
Известно, что микроавтобус ехал по маршруту № 4к. В аварии пострадали женщина-водитель «Тойота Камри» и еще трое детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находившихся в салоне этого автомобиля. Их доставили в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Их задача — детально восстановить картину происшествия, установить все обстоятельства, причины и условия, которые привели к массовой аварии. Прокуратура следит за ходом проверочных мероприятий.