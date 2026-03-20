В Волжском арестовали водителя, повредившего 6 припаркованных автомобилей

В Волгоградской области к административной ответственности в виде ареста на 3 суток.

В Волгоградской области к административной ответственности в виде ареста на 3 суток привлечен водитель иномарки, протаранивший 6 припаркованных автомобилей на улице Мира в Волжском.

Напомним, что это происшествие случилось в ночь с 11 на 12 марта текущего года возле дома № 12 по улице Мира. Камеры видеонаблюдения засняли, как Mitsubishi Galant сбивает ограждение и врезается в припаркованные машины. Далее иномарка продолжает движение и таранит еще машины, стоящие во дворе. На записи видно, как водитель выходит из Mitsubishi и невозмутимо покидает место происшествия.

Установлено, что ДТП совершил 27-летний местный житель, он задержан. Свою вину водитель отрицал, но после предъявленных доказательств в содеянном сознался. Как оказалось, мужчина сел за руль без прав.

Административный материал в отношении него составлен по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Нарушителю придется решать вопрос о возмещении причиненного ущерба после отбытия административного ареста.

