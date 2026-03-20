Волгоградку осудили за мошенничество под видом коммунальных услуг

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 43-летнюю гражданку виновной в мошенничестве и покушении на кражу денег с банковского счета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С ноября 2022 по февраль 2024 года подсудимая состояла в организованной группе, участники которой представлялись сотрудниками коммунальных служб Волгограда и Волжского. Они ходили по квартирам и убеждали жильцов в необходимости замены оборудования.
Эту технику сообщники потом продавали жителям втридорога.
Кроме того, получив доступ к банковским картам пенсионеров, злоумышленники списывали средства, многократно превышающие настоящую стоимость подобных услуг.
Так они обманули 25 человек. Сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей.
Подсудимая вину признала и помогла изобличить соучастников. Расследование их уголовного дела близится к завершению. Она также приняла меры для возмещения материального вреда пострадавшим.
Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Виновной дали отсрочку до достижения ее дочери 14 лет.