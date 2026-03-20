В Москве столкнулись два рейсовых автобуса, есть пострадавшие

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса. Авария произошла из-за экстренного торможения одного из транспортных средств. Пострадали 11 человек, включая двоих детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение двух рейсовых автобусов, в результате которого, по данным телеграм-канала 112, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ранее ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию информировал о девяти пострадавших.

В пресс-службе компании-перевозчика «Мострансавто» уточнили, что авария случилась около 13:10 в районе дома № 179. Водитель автобуса ЛиАЗ был вынужден применить экстренное торможение из-за стоявшего на полосе автомобиля без включенной «аварийки» и знака остановки, после чего в него врезался следовавший следом второй автобус.

В медицинских службах ТАСС подтвердили, что у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины; тяжелых травм, по предварительной информации, не зафиксировано.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.