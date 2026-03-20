В Москве столкнулись два рейсовых автобуса, есть пострадавшие

В пресс-службе компании-перевозчика «Мострансавто» уточнили, что авария случилась около 13:10 в районе дома № 179. Водитель автобуса ЛиАЗ был вынужден применить экстренное торможение из-за стоявшего на полосе автомобиля без включенной «аварийки» и знака остановки, после чего в него врезался следовавший следом второй автобус.