В Москве столкнулись два рейсовых автобуса, есть пострадавшие

На Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение двух рейсовых автобусов, в результате которого, по данным телеграм-канала 112, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Ранее ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию информировал о девяти пострадавших.
В пресс-службе компании-перевозчика «Мострансавто» уточнили, что авария случилась около 13:10 в районе дома № 179. Водитель автобуса ЛиАЗ был вынужден применить экстренное торможение из-за стоявшего на полосе автомобиля без включенной «аварийки» и знака остановки, после чего в него врезался следовавший следом второй автобус.
В медицинских службах ТАСС подтвердили, что у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины; тяжелых травм, по предварительной информации, не зафиксировано.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.