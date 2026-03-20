В Перми суд вынес приговор бывшему начальнику отдела безопасности колонии

Противоправную деятельность сотрудника ИК-40 пресекла ФСБ России.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд апелляционным определением оставил без изменения наказание бывшему начальнику отдела безопасности ИК-40 краевого ГУФСИН России. Сотрудника колонии обвинили в превышении должностных полномочий.

Противоправную деятельность пресекло УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с краевым управлением службы исполнения наказаний. Региональное следственное управление СК РФ на основании представленных материалов в отношении фигуранта возбудило уголовное дело. Бывший сотрудник исправительной колонии незаконно использовал свое должностное положение в корыстных целях.

Суд признал посудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил штраф в размере 100 тыс. руб.

Мужская исправительная колония строгого режима № 40 находится в Кунгуре. Помимо мест заключения в нее входит колония-поселение.