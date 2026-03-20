В Ростовской области участковый получил срок за взятки от приезжих иностранцев

В Ростовской области по обвинению в коррупции осудили старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Аксайскому району. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщает «Город N».
По данным следствия, правоохранитель брал взятки от иностранцев, которые нелегально работали в Аксайском районе. В публикации говорится также о «значительном размере» незаконного обогащения.
Подсудимому назначили 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 510 тысяч рублей. Кроме того, полицейского лишили звания «майор» и права занимать должности в правоохранительных органах.
