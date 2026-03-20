Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области участковый получил срок за взятки от приезжих иностранцев

Полицейского осудили за коррупцию в Аксайском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по обвинению в коррупции осудили старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Аксайскому району. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ сообщает «Город N».

По данным следствия, правоохранитель брал взятки от иностранцев, которые нелегально работали в Аксайском районе. В публикации говорится также о «значительном размере» незаконного обогащения.

Подсудимому назначили 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 510 тысяч рублей. Кроме того, полицейского лишили звания «майор» и права занимать должности в правоохранительных органах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.