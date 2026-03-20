В полиции Дона прокомментировали драку детей у школы № 101

Сотрудники полиции провели проверку информации о драке учеников в школе № 101. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские выехали на место, опросили всех участников инцидента. Они установили, что школьники ругались. Один из них был с игрушечным пистолетом.

«Угроз и телесных повреждений зафиксировано не было, вред здоровью никому из участников не причинен», — сообщили в ведомстве.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях.