В громком деле об убийствах на ферме в Молдове, где тела людей скармливали свиньям, появились новые подозреваемые: Они раскрывают шокирующие детали преступлений

Глава ГИП Виорел Чернэуцану заявил, что по делу о жестоких преступлениях в селе Березки появились новые подозреваемые. Уже есть и те, кто сотрудничает со следствием.
Также Чернэуцану подметил, что основной подозреваемый, Степан Гэинэ, вменяем. Это подтвердила психиатрическая экспертиза.
— На сегодняшний день психиатрическая экспертиза показала, что человек вменяем и действовал осознанно, — отметил он.
Отвечая на вопрос о других фигурантах дела, глава полиции подтвердил, что круг подозреваемых шире.
— Есть и другие подозреваемые, есть люди, которые сотрудничают со следствием и предоставляют определённые детали. Но я не могу раскрывать больше информации, так как расследование продолжается, — заявил Чернэуцану.
Напомним, что 23 декабря в одном из сёл Новоаненского района полиция начала расследование по делу об исчезновении мужчины. В ходе оперативных мероприятий основной версией стало убийство.
По данным прессы, задержанный мужчина с криминальным прошлым вместе со своей сожительницей мог убить как минимум трёх человек, после чего тела якобы были скормлены свиньям.
Напомним, о жутких убийствах стало известно после исчезновения 61-летнего жителя села Березки. 22 декабря 2025 года полиция провела обыски в нескольких домовладениях, предположительно принадлежащих обвиняемому и изъяла имущество, приобретенное в период с 2005 года по настоящее время.
В ходе операции были изъяты одежда, которую носила жертва в день исчезновения, кости, предположительно человеческие, со следами крови, предметы, которые могли быть использованы при совершении преступления, а также другие важные для расследования доказательства.
