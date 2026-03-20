Нижегородка поблагодарила полицейских и мужчину, который помог задержать грабителя

«Я считаю, что он должен быть примером для всех граждан. Многие в подобных ситуациях проходят мимо, боятся кого-то защитить. Роман быстро сориентировался в ситуации, понял, что беззащитная женщина в беде, и помог». «Всегда надо оставаться людьми и стараться помогать окружающим», — отметил Роман Оношин, призвав всех жителей области не проходить мимо чужой беды, не оставаться равнодушными к чужому горю, а приходить на выручку тем, кто попал в подобную ситуацию.