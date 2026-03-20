Нижегородка поблагодарила полицейских и мужчину, который помог задержать грабителя

Нижегородка Мария Скочигорова поблагодарила полицейских и мужчину, который помог задержать грабителя, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступление произошло 30 декабря 2025 года. Мария Скочигорова шла по скверу на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде и разговаривала с сыном по телефону, когда на нее напал мужчина и начал наносить ей удары кулаками по голове. Вытолкав потерпевшую на проезжую часть, злоумышленник отобрал у нее средство связи и попытался убежать.
На помощь женщине пришли трое неравнодушных граждан, которые остановили подозреваемого, не дав ему скрыться. В их числе — Роман Оношин. До приезда сотрудников полиции именно он поддерживал потерпевшую и словами убеждал подозреваемого оставаться на месте.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа доставила подозреваемого в полицию, где была установлена его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 38-летний нижегородец.
В ходе дальнейшей работы с подозреваемым следствие установило, что данный гражданин также причастен к совершению 16 хищений продуктов на сумму около 150 тысяч рублей из магазинов Нижнего Новгорода, совершенных в период с августа по ноябрь 2025 года.
В настоящий момент завершено расследование уголовного дела. Материалы будут направлены в суд. Обвиняемый в совершении преступлений мужчина заключен под стражу. Похищенный телефон возвращен владелице.
«Спасибо следователю, который включился в это дело, экипажу полицейских, который быстро приехал. Я не ожидала такого участия и такого внимания», — сказала Мария Скочигорова.
Особые слова благодарности были направлены в адрес Романа Оношина, которого она называет своим ангелом-хранителем:
«Я считаю, что он должен быть примером для всех граждан. Многие в подобных ситуациях проходят мимо, боятся кого-то защитить. Роман быстро сориентировался в ситуации, понял, что беззащитная женщина в беде, и помог». «Всегда надо оставаться людьми и стараться помогать окружающим», — отметил Роман Оношин, призвав всех жителей области не проходить мимо чужой беды, не оставаться равнодушными к чужому горю, а приходить на выручку тем, кто попал в подобную ситуацию.