Нижегородца, обвиняемого в смерти девушки из-за схода наледи, оставили в СИЗО

Напомним, промышленного альпиниста обвиняют в смерти 19-летней девушки, на которую обрушилась глыба льда. Дело в том, что именно он незадолго до трагедии счищал с крыши снег. Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Его отправили в СИЗО как опасного преступника.