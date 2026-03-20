Нижегородца, обвиняемого в смерти девушки из-за схода наледи, оставили в СИЗО

Суд отклонил апелляцию на меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородского альпиниста, обвиняемого в смерти девушки из-за схода наледи, оставили в СИЗО. Суд отклонил обжалование постановления на меру пресечения. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказала жена альпиниста Андрея Якимова Людмила.

Напомним, промышленного альпиниста обвиняют в смерти 19-летней девушки, на которую обрушилась глыба льда. Дело в том, что именно он незадолго до трагедии счищал с крыши снег. Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Его отправили в СИЗО как опасного преступника.

Родные альпиниста были не согласны с назначенной мерой пресечения и подали апелляцию, чтобы оспорить решение суда. Однако апелляционный суд жалобу не удовлетворил. Обвиняемого оставили под стражей, до следующего заседания он пробудет в СИЗО.